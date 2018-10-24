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「米中貿易戦争が軍事対決になる可能性あり」渡部悦和さんが米中覇権争いを解く【PTV RADIO:035】

　編集局 　2018/10/24　 PodCast北米・中南米　


　「米中戦争」の著者・渡部悦和さんがハーバード大で実感した“中国の野望”。貿易戦争は米中の覇権争いの縮図とみるべし。
（対談の音声を公開！）

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