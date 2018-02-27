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ロシアゲートでコケるのか？トランプ暴露本を渡部恒雄氏が“暴露”する【PTV RADIO:010】

　編集局 　2018/2/27　 PodCast北米・中南米　


　アメリカのシンクタンクに長年いてアメリカ政治と日米外交をつぶさに見てきた渡部恒雄氏（笹川平和財団上席研究員）がトランプ政治を解説する。
（対談の音声を公開！）

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