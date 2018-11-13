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親政府派とフーシ派が戦闘、イエメンで149人が死亡

　編集局 　2018/11/13　 中東・北アフリカ写真　


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　イエメンの港湾都市ホデイダで、ハディ暫定大統領側の親政府派と、イランが支援するイスラム教シーア派「フーシ派」が戦闘を展開、同国の医療および軍関係者が12日、明らかにしたところによると、24時間以内に少なくとも１４９人が死亡した。

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戦場を歩くイエメン暫定政権軍＝１０日、西部ホデイダ近郊（ＡＦＰ時事）

　仏メディアが医療関係者の話として報じたところによると、フーシ派の戦闘員１１０人と親政府派の戦闘員３２人が死亡した。

　ホデイダ港は、イエメンへの援助物資や輸入食料の通過点として、人道支援の要衝。今月１日に双方の戦闘が開始されて以来、これまでに約６００人が死亡している。

（カイロ鈴木眞吉）

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