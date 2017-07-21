世界日報 Web版

ホーム > 国際 > アジア・オセアニア > モンゴル帝国の復活狙う習政権

モンゴル帝国の復活狙う習政権

　ペマ・ギャルポ 　2017/7/21　 アジア・オセアニアインタビュー写真　


ペマ・ギャルポ

日印強化で中国牽制を

拓殖大学国際日本文化研究所教授　ペマ・ギャルポ氏に聞く

懸念される比のスリランカ化


...【全文を読む】
記事の全文をご覧いただくには世界日報 電子版のご購入（有料会員登録）
が必要です。（最大１カ月間無料！カード支払のみ）
すでに会員の方は、ログインしてご覧ください。
新規会員登録へ ログインへ

アジア・オセアニアのほかの記事

インタビューのほかの記事

写真のほかの記事

PAGE
TOP