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米朝首脳会談“決裂”の理由【PTV RADIO:048】

　編集局 　2019/3/25　 PodCast　


　第２回米朝首脳会談は“青天の霹靂”で決裂に終わり、北朝鮮の核問題は振出しに戻った。トランプ米大統領はどの時点で「ノー・ディール」を決めたのか、現地で取材した上田勇実編集委員に聞く。
（対談の音声を公開！）

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