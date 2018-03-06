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「自殺の誘惑を振り切り、僕は幸せに笑って生きています」その体験を本にした車﨑隆さん【PTV RADIO:010】

　編集局 　2018/3/06　 PodCast社会　


　 バージャー病に罹り人生に絶望して自殺の誘惑に襲われるも、隣のベッドで病と闘い、受験勉強を続け、合格を聞いた後に旅立って行った少年の闘う姿を見て、生きようと決意。病を跳ね除けて、人生の目的は幸せになること、幸せになるには笑うことだと悟った車崎隆さんの話。
（対談の音声を公開！）

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