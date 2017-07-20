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交戦権否認は自衛権の否定

　小山 常実 　2017/7/20　 Viewpoint　


小山　常実

大月短期大学名誉教授　小山　常実

　憲法第９条１、２項をそのまま護持する安倍改憲構想が発表されて、２カ月以上が経過した。


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