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朝鮮通信使と雨森芳洲

　編集局 　2018/9/28　 インタビュー写真　


上垣外憲一氏

江戸時代の「誠信の交わり」

大妻女子大学比較文学部教授　上垣外憲一氏に聞く

江戸時代の朝鮮通信使とは。


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