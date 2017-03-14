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敵基地攻撃能力保有は必須

　編集局 　2017/3/14　 インタビュー写真　


金田秀昭氏

インタビューｆｏｃｕｓ

「新段階」北ミサイルの脅威（下）

元護衛艦隊司令官・海将　金田秀昭氏に聞く


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