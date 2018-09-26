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「基地」か「生活」か沖縄知事選の行方は「下地票」が左右する？篠原章氏に聞く【PTV RADIO:032】

　編集局 　2018/9/26　 PodCast沖縄　


　沖縄県知事選挙で、自民・公明・維新が推す佐喜真淳氏が県政を奪還するか、オール沖縄の“後継者”玉城デニー氏が死守するか、評論家の篠原章さんに聞いた。
（対談の音声を公開！）

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