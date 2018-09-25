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翁長氏が遺した「辺野古」や「オール沖縄」の行方―どうなる沖縄県知事選！【PTV RADIO:030】

　編集局 　2018/9/25　 PodCast沖縄　


　沖縄県知事選で「辺野古」問題はどうなるのか、そもそも「オール沖縄」の行方は。
沖縄の知識人２人に縦横に語ってもらった。
（対談の音声を公開！）

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