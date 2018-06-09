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孔子廟訴訟・控訴審の行方、新主張も那覇市の敗訴必至

　又吉　康隆 　2018/6/09　 メディア写真沖縄　,


孔子廟訴訟・控訴審の行方、新主張も那覇市の敗訴必至

「琉球の公費」根拠にならず

地裁で原告全面勝訴

　４月１３日に憲法・政教分離裁判で金城テルさんが那覇市に勝訴した。この裁判は高裁の差し戻し裁判であった。


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