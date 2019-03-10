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両陛下、琉球芸能を御鑑賞

　編集局 　2019/3/10　 写真皇室　


　天皇、皇后両陛下は９日午後、東京都千代田区の国立劇場を訪れ、天皇陛下の在位３０年などを記念して行われた琉球芸能公演「組踊と琉球舞踊」を鑑賞された。

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天皇、皇后両陛下は琉球芸能公演「組踊と琉球舞踊」を鑑賞された＝９日午後、東京都千代田区の国立劇場（代表撮影）

　組踊は沖縄の伝統的な歌舞劇で、国の重要無形文化財にも指定されている。両陛下は代表的な演目「二童敵討」を鑑賞し、終わると盛んに拍手を送られた。

　太平洋戦争で多くの民間人が犠牲になった沖縄に心を寄せてきた両陛下は、同地の芸能にも関心が高く、組踊の公演にもたびたび足を運ばれている。

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