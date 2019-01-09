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天皇、皇后両陛下 ルワンダ大統領夫妻と会見

　編集局 　2019/1/09　 写真皇室　


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天皇陛下はルワンダのカガメ大統領と会見された＝８日午前、皇居・御所（代表撮影）

　天皇、皇后両陛下は８日午前、皇居・御所でルワンダのカガメ大統領夫妻と約２０分間、会見された。

　宮内庁によると、会見で大統領は、今回の訪日では大統領としてだけでなく、アフリカ連合議長国としても意見交換を行うつもりだと説明した。これに対し天皇陛下は「アフリカ全体として最大の問題は何ですか」と質問。大統領は、「紛争の問題です。アフリカには南スーダン、ソマリアなど各地で紛争が残っており、これがアフリカの開発を妨げています」と答えた。

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