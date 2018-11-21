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天皇、皇后両陛下がブルキナファソ大統領夫妻と御会見

　編集局 　2018/11/21　 写真皇室　


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天皇、皇后両陛下はブルキナファソのカボレ大統領夫妻と会見された＝２０日午前、皇居・御所（代表撮影）

　天皇、皇后両陛下は２０日午前、お住まいの皇居・御所で、来日中のブルキナファソのカボレ大統領夫妻と約２０分間会見された。

　宮内庁によると、大統領は日本について「近代化を進めつつ独自の文化を維持してきた、ブルキナファソのお手本となる国です」と称賛。天皇陛下は「日本は大陸から適切な距離をもって隔てられていたため、中国などの文化を摂取でき、他方で独立を維持することができたことが大きいと思います」などと応じられたという。

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