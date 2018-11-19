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皇太子殿下御夫妻全国育樹祭式典に

　編集局 　2018/11/19　 写真皇室　


　皇太子殿下御夫妻は１８日午前、東京都調布市の武蔵野の森総合スポーツプラザで開かれた第４２回全国育樹祭の式典に出席された。

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皇太子殿下御夫妻は第４２回全国育樹祭式典で、「緑の少年団」に声を掛けられた＝１８日午後、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ

　皇太子殿下は自身が山歩き好きで、都内の山を歩くたびに森林の美しさや豊かな自然に印象付けられてきたと述べ、「美しい国土と豊かな暮らしを未来へとつないでいくことは、私たちに課せられた大切な務めであると考えます」とあいさつされた。

　御夫妻は帰り際、緑化活動を行う「緑の少年団」の小学生らと懇談。雅子さまは女子児童に「どんなお花が好きですか」と尋ねられていた。

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