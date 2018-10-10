天皇陛下、メコン諸国首脳を招き茶会

編集局 2018/10/10 写真｜皇室

天皇陛下は９日午後、第１０回日本・メコン地域諸国首脳会議のため来日した５カ国の首脳を皇居・宮殿に招き、茶会を催された。

茶会にはミャンマーのアウン・サン・スー・チー国家顧問兼外相のほか、カンボジア、ラオス、タイ、ベトナムの首相が招かれ、皇太子殿下も御同席。陛下は一人一人と握手を交わし、ベトナムのグエン・スアン・フック首相から昨年同国を公式訪問した感想を問われた際は「大変思い出の残る訪問でした」と応じられた。