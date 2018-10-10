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天皇陛下、メコン諸国首脳を招き茶会

　編集局 　2018/10/10　 写真皇室　


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天皇陛下と皇太子殿下は、第１０回日本・メコン地域諸国首脳会議のため来日した各国首脳にあいさつされた＝９日午後、皇居・宮殿（代表撮影）

　天皇陛下は９日午後、第１０回日本・メコン地域諸国首脳会議のため来日した５カ国の首脳を皇居・宮殿に招き、茶会を催された。

　茶会にはミャンマーのアウン・サン・スー・チー国家顧問兼外相のほか、カンボジア、ラオス、タイ、ベトナムの首相が招かれ、皇太子殿下も御同席。陛下は一人一人と握手を交わし、ベトナムのグエン・スアン・フック首相から昨年同国を公式訪問した感想を問われた際は「大変思い出の残る訪問でした」と応じられた。

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