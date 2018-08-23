両陛下、御静養で長野県入りされる

編集局 2018/8/23 写真｜皇室

天皇、皇后両陛下は２２日、御静養のため北陸新幹線で長野県に到着された。同県軽井沢町に滞在され、２７日には群馬県草津町に移動。２９日に帰京される。

両陛下はこの時期に軽井沢、草津両町で静養されるのが恒例で、来年４月末の退位前では最後となる見通し。滞在中は旧満州からの引き揚げ者が戦後に入植した大日向開拓地での散策や、草津町でのコンサート鑑賞などが予定されている。