佳子殿下、静岡の高校馬術大会に

編集局 2018/7/26 写真｜皇室

豪雨災害に言及される

秋篠宮家の次女佳子殿下(２３)は２５日、静岡県御殿場市で開催された第５２回全日本高等学校馬術競技大会の開会式に出席された。６月に英国留学から帰国した後、佳子さまが地方公務を行われるのは初めて。

開会式のあいさつで佳子さまは、７月に起きた西日本を中心とした豪雨災害について触れ、「亡くなられた方々に哀悼の意を表しますとともに、被災された方々にお見舞いを申しあげます」と述べ、被災地の速やかな復旧を願う気持ちを示された。

馬術競技大会には、地域ブロック予選を勝ち抜いた２５都道府県３６校の高校生が参加した。佳子さまは午後、競技の様子も見学された。