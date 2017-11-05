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両陛下、ブラジル大使館で記念展鑑賞される

　編集局 　2017/11/05　 写真皇室　


　天皇、皇后両陛下は４日午前、東京都港区のブラジル大使館で開催中の「天皇皇后両陛下ブラジル初訪問から５０周年　永遠の絆を築いて」展を鑑賞された。

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天皇、皇后両陛下は「天皇皇后両陛下ブラジル初訪問から５０周年 永遠の絆を築いて」展を鑑賞された＝４日午前、東京都港区のブラジル大使館

　両陛下は皇太子夫妻時代の１９６７年５月に同国を初訪問。今年で５０年を迎えたことを記念し、当時の写真など約１６０点が展示されている。両陛下は、同国の駐日大使夫妻と英語で会話しながら展示物を見て回られ、思い出話に花を咲かせた。皇后陛下は「懐かしいわ」と感想を話されていた。

　１０日まで開催し、一般にも公開している。土日は閉館。

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