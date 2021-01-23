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Spectators strain to get glimpse of Inauguration Day　厳重な警備で就任式見られず

　編集局 　2021/1/23　 北米・中南米対訳ワシントンタイムズ　



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