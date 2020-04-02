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ベネズエラ検察総長、クーデター容疑で国会議長を召喚

　編集局 　2020/4/02　 写真北米・中南米　


グアイド国会議長

ベネズエラのグアイド国会議長＝３月１０日、カラカス（ＡＦＰ時事）

　南米ベネズエラのサーブ検察総長は３１日、国営テレビを通じて、野党指導者で反体制派の象徴でもあるグアイド国会議長に対して、「クーデターと要人暗殺を企てた疑いがある」として召喚状を出したと発表した。

　検察側は、４月２日に検察庁に出頭することを求めているが、グアイド氏が応じるかどうかは不明。サーブ氏は、隣国のコロンビアで先週、大量の武器が押収されたが、武器はグアイド氏によって購入が指示されたもので、ベネズエラ国内に密（ひそ）かに持ち込まれる計画があったと主張している。

（サンパウロ　綾村悟）

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