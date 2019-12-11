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名も知られたイスラム聖戦士の残虐行為　A known jihadi goes on a rampage

　編集局 　2019/12/11　 北米・中南米対訳ワシントンタイムズ　


　先週のロンドンの残虐行為は暗澹（あんたん）たる気持ちにさせる皮肉なものであった。


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