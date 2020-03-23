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トルコで65歳以上の外出禁止へ

　編集局 　2020/3/23　 中東・北アフリカ写真　


新型コロナウイルスの感染拡大が続くトルコのエルドアン政権は２１日、重症化のリスクの高い６５歳以上や、持病のある人の外出を禁止すると発表した。

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新型コロナウイルス対策のため閉鎖されたモスク（イスラム礼拝所）の入り口前で監視するトルコ警察＝２０日、イスタンブール（ＡＦＰ時事）

　トルコ政府は１１日、初めて国内で感染者を確認したが、その後、海外からの帰国者を通じたとみられる感染が急拡大したことから、政府はスポーツジムや喫茶店、映画館、学校などを閉鎖していた。

　政府は国民に対し、外出自粛も呼びかけ、レストランも店内での飲食が禁止されている。

　２１日時点で、死者は２１人となり、感染者は９４７人になっている。

(カイロ 鈴木眞吉)

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