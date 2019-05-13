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金正恩・プーチン会談 北は長期戦に入った【PTV RADIO:052】

　編集局 　2019/5/13　 PodCast韓国・北朝鮮　


　初の露朝首脳会談を行った北朝鮮の金正恩労働党委員長だが、これといった成果なく終わり、南北首脳会談１周年も韓国側だけが記念式典を行うという盛り上がりのないものとなった。非核化を迫られ突破口を見いだせない北朝鮮は長期戦に入った。
（対談の音声を公開！）

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