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昔ながらの権威主義と既得権意識

　岩崎 哲 　2020/10/17　 韓国・北朝鮮　


北の主体思想を真似た文政権　韓国“親文勢力”の二重性

　韓国人「日本へ行くって？、放射能は大丈夫か？」

　日本人「はあ？」

　日本人「北朝鮮のミサイルが飛んでこないか？」


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