イタリアで感染者1000人超、死者29人

編集局 2020/3/02 写真｜欧州

観光産業に痛手

イタリア保健省は２９日、国内の新型コロナウイルスの感染者が１０００人を超え、死者は２９人に達したと発表した。隣国フランスなどは警戒を強めている。米国はイタリアの感染拡大地域への渡航中止を勧告し、主要産業の一つ観光産業が痛手を被っているだけでなく、イタリア経済全体にダメージが広がっている。

発表によると感染者数は１０４９人、２８、２９日だけで約３割増加した。ミラノのあるロンバルディア州とベニスがあるベネト州に感染者が集中している。伊政府は北部１１の自治体を封鎖しており、住民約５万人が町から出られない状態が続いている。

（パリ 安倍雅信）