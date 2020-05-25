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パンチェン・ラマとは

　ペマ・ギャルポ 　2020/5/25　 アジア・オセアニア写真　


パンチェン・ラマ１０世（中央）

チベット仏教ナンバー２

拓殖大学国際日本文化研究所教授　ペマ・ギャルポ氏

米国務長官、居場所の公表要求


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