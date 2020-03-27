ホーム > 国際 > アジア・オセアニア > 「中国人」でなく「香港人」

「中国人」でなく「香港人」

　編集局 　2020/3/27　 アジア・オセアニアインタビュー写真　


石井英俊氏

「香港独立」という新潮流

自由インド太平洋連盟副会長　石井　英俊氏に聞く

今回、陳浩天氏がノーベル平和賞にノミネートされた経緯は。


...【全文を読む】
記事の全文をご覧になるには会員登録が必要です。
新規会員登録へ
ログインへ

アジア・オセアニアのほかの記事

インタビューのほかの記事

写真のほかの記事