スーダン国内全学校、無期限休校に

編集局 2019/8/01 アフリカ｜写真

高校生殺害に生徒ら抗議で

スーダン当局は３０日、同国内全土の全学校に無期限の休校措置を命じた。同国中部の町アルオベイドで２９日、抗議デモを行っていた高校生５人を含む６人が殺害されたことへの抗議デモが首都ハルツームのみならず、首都以外の複数の都市でも行われたことに対し、取られた措置。仏メディアなどが３１日、報じた。

アルオベイドで行われたデモは、燃料とパンの不足に対し抗議したもので、スナイパーによる狙撃などで、高校生５人が死亡、６０人以上が負傷していた。同町のデモ隊は、準軍事組織「即応支援隊」が高校生らを射殺した、と非難している。

（カイロ 鈴木眞吉）