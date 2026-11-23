豪雨で鉄道が運休し、帰宅できなくなった人への対応を確認する訓練が12日、池袋駅（東京都豊島区）周辺で実施された。同区と池袋駅周辺混乱防止対策協議会が主催し、約150人が参加した。豪雨災害を想定した帰宅困難者対策の訓練は同区では初めて。止水板の設置や一時滞在施設への受け入れ、駅周辺での情報発信に取り組んだ。

一時滞在施設の検索方法について説明を受ける参加者の男性＝12日午前、東京都豊島区（山田芙珠美撮影）

池袋西口公園に集まった参加者は、帰宅困難者向けのシステム「キタコンＤＸ」の説明を受けた。スマートフォンのＬＩＮＥから近くの一時滞在施設を検索。施設を選んで氏名を登録し、入館手続きを済ませた。

また、駅周辺のデジタルサイネージ（電子看板）には日本語、英語、中国語、韓国語の４カ国語による災害情報が映し出されていた。駅西口の東武百貨店前では、交通機関の運行状況を伝える情報提供ステーションも設置された。

一時滞在施設では食料と水のほか、バスタオルが配布された＝12日午前、東京都豊島区（石井孝秀撮影）

キタコンＤＸに登録した参加者らは、３月に開業した複合施設「IT tower TOKYO」へ移動した。係員に誘導されて８階の待機スペースへ向かうと、入り口付近で水や食料が配られた。激しい雨で濡れていることを想定し、バスタオルも用意され、建物の入り口には浸水を防ぐ措置として、止水板が準備された。

浸水対策として設置された止水版＝12日午前、東京都豊島区（石井孝秀撮影）

今回の訓練では、同施設の空きエリアが使用されたが、実際の災害時には２階や地下の通路を活用するという。同施設の本間淳執行役員開発部長は「池袋駅という大規模なターミナル駅で、いかに混乱を起こさないようにするかが非常に大事だ」と指摘。その上で「行政だけでなく、駅や商業施設、オフィスビル、地域住民が連携し、情報交換する必要がある」と述べ、災害時に地域貢献のできる施設を目指すとした。

講評を行う高際みゆき区長＝12日午前、東京都豊島区（石井孝秀撮影）

訓練を視察した高際みゆき区長は講評で、止水板によって地下通路への出入りが制限されることでパニックにつながる可能性に言及。止水板近くに案内表示を用意することを提案した。参加者に対しては「訓練はやって終わりではない。得た気付きを今後の防災対策に生かしてほしい」と呼び掛けた。（山田芙珠美）