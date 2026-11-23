埼玉県行田（ぎょうだ）市の中心街から県道を通って南へ向かう。１キロほど下った同市埼玉（さきたま）に埼玉古墳群の史蹟（しせき）があり、昔から開けていたことがうかがえる。今でもこのあたりは、代々農家を営んでいる旧家が多い。

現在、東京・神楽坂に住む新井ハル子さん（61）の実家で兄の木村信雄氏宅も、十二、三代続いている農家である。

「天皇陛下農業奨勵巡幸御野立所」と刻まれた石碑と東方に広がる地平線＝20日、埼玉県行田市（佐野富成撮影）

その家の前の県道横に、２メートルほどの高さで、「天皇陛下農業奨勵巡幸御野立所 昭和二十一年三月二十八日御駐輦」と彫られた石碑が立っている。

碑の前に立って東方を眺めると、今でもはるか地平線まで耕地が望め、当時ののどかな農村の風情がしのばれる。

そういった風情とは裏腹に、当時の都市部は、戦争の傷はいえるどころか、ますます深くなるばかりだった。

「時正に世情騒然、失業者は巷（ちまた）にあふれ食糧の緊迫化は〝死の行進〟とすら言われ、インフレの大波は留（とどま）る処（ところ）を知らず遂（つい）に３月３日旧円停止 物価統制令となり 求めるに職無く 家無く米無く ヤミ物資のみ横行し 争議と闘争 法有りて無法 無秩序 正に国破れて 山河有りと云（い）うのみ」（『行田足袋工業百年史』から）

そういうころだったから、戦災もほとんどなく、どこまでものどかな、この〝山河〟の食糧増産に期待すること切実なものがあった。新井さんは語る。

《それでも、いくら耕地があっても肥料の配給もなく、今ほど取れなかったんですね。一戸、一戸に割りあてられた「供出」分を出してしまうと、田舎であっても白米を食べることはなかったんです。豆や麦を混ぜたご飯はいい方で、おかゆやおじやとか、芋、カボチャなども主食にしてましたねー》

のどかな農村にも、戦争による心配のタネはあった。それは出征していった肉親の安否である。

木村家では、東部第７部隊の近衛（このえ）兵だった長男の信雄氏が、昭和19年４月、外地へ赴いたまま、その行方がわからないでいた。父の民八氏（当時52歳）は、夕飯を忘れて復員者のニュースに聞き入る毎日であり、ハル子さんは浦和の復員局へ、ギュウギュウ詰めの列車に揺られて頻繁に通った。戦死者名簿に、「木村信雄」の名がなかったときは、兄の生存に一縷（いちる）の望みを託し、胸をなでおろした一家であった。

兄が戻るまでは、と銃後を守る意味で、農作業をしていたハル子さんである。すでに、ハル子さんの結婚式にと、桐（きり）のタンスが絨毯（じゅうたん）の上に飾られていた。

義母のヒデさん（当時34歳）と一緒に陛下の前で、麦の手入れ作業をご覧に入れるようにと、役場から通達があったときは、「この世にそんなことがあるのかしら」と信じられなかった。

《あくまで辞退したの。「とんでもない。震えちゃう、気絶しちゃう」って。２人で畑のなかを逃げたの。追いかけられましてね。ハタの人は光栄だ、とおっしゃいましたけど、２人で「困ったね、困ったね」って嘆息しました》

腹を据えて、承諾すると、こんどはこと細かな注意を受けた。

「陛下が来られるまで、手ぬぐいをかぶって作業をしていてください。陛下が車からお降りになって、２人の前まで来られたら、すばやく手ぬぐいを取って、左の腰へしっかりとはさんでください。そして姿勢を正して、深々と頭を下げ、お帰りになるまで、その『最敬礼』の状態でいてください。陛下からいろいろお言葉があっても、絶対にお返しにならないでください」と。「失礼だと思われるかも知れませんが、絶対に返事をしないように」と何度も念を押された。

昭和天皇埼玉御巡幸の足取り

《まだまだ、あのころは本当に雲の上の方でしたからねー》

その日は、ポカポカした暖かな日だった。沿道には、児童やゴザの上に座っている高齢者をはじめ、村の人ほとんどが並び、バンザイの渦のなかを午後０時55分、陛下のお召し自動車が、到着した。

戸田敬悦（けいえつ）農業会会長の案内で、陛下は麦畑のなかへ足を踏み入れられ、モンペ姿のハル子さん、ヒデさんの前まで歩まれた。２人は最敬礼のまま、戸田会長のご説明に、いちいち、「ああそう」とうなずかれる陛下のお声に耳を澄ました。

「とにかく、大変だろうけど頑張ってください」

と、ゆっくりと語られた最後のお言葉で、顔をあげるとお帰りになるところだった。

《玉音の声そのままですね。何とも言えない、いいお声をしているんですね。今はお年を召された陛下ですが、あのときの印象と同じです。陛下とお会い出来たということは、何ともいえない誇りです。人生を歩む上での最高の縁ですよ》

やはりそのとき、隣の畑で麦の手入れをする村会議員の木村作次郎氏（当時50歳）の前へも陛下は、歩まれた。詰めえりの白い勤労服に身を包んだ木村氏は、直立不動の姿勢で陛下のこ下問を受けた。

「肥料や農具はあるか」

「肥料は不足しておりますけれども、たい肥を増産して、食糧増産に励んでいます」

その様子を遠くから眺めていた長男の朋夫氏（当時21歳）は、

《戦争になったということで責任を感じ、国民の被害状況のご視察や、謝罪のお気持ちがうかがわれ、恐れ多い、という気持ちでいっぱいでしたね》

と当時を回想する。

足袋生産で知られる旧荒井八郎商店の洋館。国登録有形文化財指定＝20日、埼玉県行田市（佐野富成撮影）

【ご巡幸メモ】

昭和21年３月28日、午前８時25分宮城（きゅうじょう）ご出発。熊谷市の戦災状況、忍町（おしまち）（現在行田市）の荒井足袋工場をご視察。埼玉村（同）で麦の手入れをご激励、屈巣（くす）村（むら）（現在川里（かわさと）村※）で供出状況、莚（むしろ）、縄造りをご見学、川口市ご巡察後、午後４時過ぎに宮城へ帰られた。当時熊谷中学１年だった小林泰三くんは「一生懸命勉強して立派な人間となって、天皇陛下に安心していただこうと思いました」という感想を残している。

※平成13年、川里町。17年、鴻巣（こうのす）市に編入