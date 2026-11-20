ドローン（小型無人機）で定期的に荷物を運ぶついでに見回りし、クマを発見した際は別のドローンが現場へ急行・確認して自治体に通報する――そんな近未来を目指し、秋田県で10月29日、実証実験が行われた。

人材コストなど軽減

定期便の物流ドローンを利用し、クマを早期に発見する実証実験で、場所は県北部・藤里町（ふじさとまち）の旧藤里中学校。報道陣にも公開された。

荷物を運ぶ物流ドローン（奥）と駆けつけドローン＝１０月２９日、秋田県山本郡藤里町の旧藤里中学校広場

遠隔操作型の物流ドローンに監視機能を持たせた「デュアルオペレーション」（二重運用）について、主催者の一人で、地方創生・地域発展関連の事業を展開するチェンジホールディングスの高橋洋（ひろし）氏は「既存のドローンを活用することで導入コストや整備期間を抑えられるほか、遠隔操作のため専門パイロットの常駐や育成も不要だ。人材確保が課題となっている地方自治体でも、持続可能な鳥獣被害対策の取り組みになり得る」と指摘する。

会場となった同中学校の体育館には、ドローンからの情報を映し出すパソコンなどの機器が設置され、屋外広場では物流用のドローンと、クマを発見した際に現場へ急行する「駆け付けドローン」が待機。ゴーサインが出ると、物流ドローンが「ブーン」という軽やかな音を響かせながら颯爽（さっそう）と飛び立った。

やがて、川のそばでクマに見立てたカラーコーンを発見した物流ドローンは、監視や追跡などは行わず、荷物の運搬業務を優先。５分後には「駆け付けドローン」が約３.５キロ先の現場へ到着した。この後、位置と写真の通報を受けた町の担当者が、出没したクマに対処することとなる。

体育館に設置されたパソコンなどの機具。左上は発見したカラーコーンの映像

秋田県から委託されて実証実験を行ったのは、地元大館市の東光（とうこう）コンピュータ・サービス、エアロネクスト、ＮＥＸＴ ＤＥＬＩＶＥＲＹ、チェンジホールディングスの４社で構成する共同企業体（ＪＶ）。今回得られた数回の実験データを基に、秋田県全域や全国の自治体の取り組みを支援していく方針だ。

発見から５分で行政対応へ

だが、課題も多い。現行の法律では、物流ドローンがクマを発見しても、駆け付けドローンの飛行許可を得るまで10日以上かかる。ただし、緊急時の特例として「航空法第１３２条の92」が昨年12月に施行され、人命・財産を守る緊急時は許可を待たずに飛べることとなった。使えるのは国・自治体、またはその依頼を受けた者が行う捜索・救助などの飛行と決められている。今回は、現場から移動したクマの追跡も実験項目に入っていた。

実証実験ではクマの代わりにカラーコーンを用いたが、東光コンピュータ・サービスの佐藤大亮（だいすけ）氏は「ＡＩでクマを自動識別するシステムは１年以内に構築できる」と語る。クマだけでなくイノシシやシカなどの認識も可能だという。

今回使用した物流ドローンは、日本初の量産型物流専用の「ＡｉｒＴｒｕｃｋ」（ＡＣＳＬ社製）。横幅１.７メートル、機体重量約10キロで、受注生産のため価格は約６００万円。駆け付けドローンは重さが約１.２キロの高性能小型ドローンで、量産型であり約１００万円だ。ＡＩを搭載し夜間撮影にも対応している。

国産化で価格低下も

政府は今年１月、ドローンの国産化支援として費用の最大50％を助成し、２０３０年時点で８万台の生産体制を整備すると発表した。

クマ対策のほか、橋脚などの点検や土木建築の測量や農業、防犯など、ドローンの需要や用途はさまざまで、国産化のメリットは大きい。ドローンの購入金額は高めだが今後、需要の増加によって価格低下が見込める。

藤里町は森林が８割以上を占める山間部で、３カ月前にも民家まで20㍍の地点で目撃情報があった。20年には町役場から約２００メートルの所で83歳の女性がクマに襲われ、亡くなっている。人間の生活圏内に立ち入った危険鳥獣の発見から対処まで、どれだけ迅速化できるかは深刻な課題だ。

秋田県では25年度、クマによる人身被害が全国最多の67人に上り４人が死亡、居住区域の約62％でクマが出没し、出没件数は約１万３０００件となった。26年度は今月４日現在、出没件数約３３００件で人身被害11件（うち死亡１件）と、数字自体は昨年度より減少している。しかし、今年はブナの実やドングリが豊作のため、来春に生まれる子グマが多いと予想されており、関係者は危機感を抱いている。

ＰＴＡ・ボランティア団体へのクマ避（よ）けスプレーの配布や市町村への箱わなの貸与、電気柵設置の補助、クマ目撃情報システム、自衛隊の協力など、クマ被害対策に腐心する秋田県にとって、この実証実験への期待は大きい。

（伊藤志郎、写真も）