人間を恐れず、人家近くや市街地にまで出没するクマが後を絶たない。農林業の衰退や高齢化による集落の撤退も重なり、人里と野生動物の境界線があいまいになりつつある。駆除による個体数の削減だけでなく、人間とクマのゾーニング（棲（す）み分け）を実現するため、草むらの伐採や誘引物の撤去などの環境整備も必要だが、クマから人命を守るための具体的な体制づくりや監視方法の確立も急がれている。（石井孝秀、写真も）

東京都では９月28日、八王子市でシカやイノシシなど有害鳥獣の駆除のために設置された罠（わな）にツキノワグマがかかり、都で初となる緊急銃猟が行われた。クマは全長１４７センチ、体重は65キロで、現場から２００メートル内には民家があった。人里近くへのツキノワグマの出没は、もはや都内でも避けて通れない問題だ。

クマ被害のリスクに対応するため、都は10月19日、自治体や警察、猟友会などと連携し、人間の生活圏内にクマが出没したことを想定した実地訓練を、奥多摩町にある宿泊施設で実施した。元中学校校舎を活用した宿泊施設「ＯＫＵＴＡＭＡ＋（オクタマプラス）」が訓練場所として選ばれ、同町職員や猟友会のほか、近隣自治体の職員も見学に訪れた。

方針決定までの流れ確認

緊急銃猟の実地訓練時の配置図

訓練は、ツキノワグマが早朝、同施設に出没し、施設のグラウンド脇にある放棄果樹に執着して居座り続けているという想定で進められた。町・警察・猟友会の関係者全員を交えた机上訓練では、宿泊施設の航空写真を囲みつつ、クマを監視する人員の配置や住民への注意喚起、交通規制の状況などを整理。クマ発見から方針決定までの流れを確認した。

クマの模型に向かってフェンス越しに銃を向ける猟友会の男性たち＝10月19日午後、東京都西多摩郡奥多摩町（石井孝秀撮影）

実地訓練では、標的となるクマの模型がテニスコート近くに用意された。現場近くに設置された対策本部では、奥多摩町の役場職員と猟友会、警察の三者が改めて協議。緊急銃猟以外での対応が本当に困難なのか、地域住民の避難が済んでいるか、射撃による被害が出る恐れがないかなど再確認すると、役場職員が町長へ電話報告し、緊急銃猟の指示を受けた。

もしクマが移動して、コンクリートの壁を背にした場合は跳弾の危険があるとして「中止の判断をする」（町役場職員）と打ち合わせた上で、クマを囲む形で猟友会のメンバーが３カ所に分散。それぞれが配置に就くと、フェンス越しの正面から銃を構えた猟友会の男性が「発砲！」と叫び、ツキノワグマへの「射撃」を実行した。銃弾が命中したクマを棒でつついて、死んだことを確認し、訓練は完了した。

報道の風評被害に悩む声も

判断に不安の職員も

自治体職員や警察、猟友会などの関係者を交えて行われた机上訓練

訓練後の振り返りとして、「複数の射手を配置後、最初の射撃でクマを仕留めきれなかった場合、どの射手がどの順番で発砲すべきかの事前協議をすべきだった」「もし出没場所が国道や鉄道近くだと、交通規制は都やＪＲとの調整も必要になる」「猟友会の高齢化が進んでいる。新たな担い手の確保も検討しなければ」などの意見が出た。

見学していた自治体職員からは「緊急銃猟の承認に至るまで、さまざまな判断の選択がある。銃器での対応でなければならないという判断は非常に難しそうだ。出没場所が市街地であれば、発砲可能な場所はどの程度あるのか気になる」（青梅市男性職員）など、本番への不安を口にする声も多かった。

対応に慣れていない自治体にクマが出没した場合、方針決定が遅れて後手に回る懸念もある。さまざまなシナリオを作成し、訓練を積み重ねて判断の精度を上げていく必要があるだろう。手順の把握だけでなく、難易度を高めた訓練も実践するなど、不測の事態に陥るリスクを極力減らすことが肝心だ。

「町全体が危険」の風評

さらにクマ出没が与える問題は人的・農業被害だけではない。特に見過ごすことのできないのは風評被害だ。

今回、実地訓練が行われた奥多摩町では５月17日、外国人登山者が山中でツキノワグマに遭遇し負傷。同月19日にはクマによる被害か不明だが、仙元峠付近で変死体が発見された。

７月に奥多摩町長が発信したメッセージによると、人家や観光施設などから離れたエリアでの被害を、まるで街中で発生したような報道が行われたことで、ある観光施設は「夏休み期間中のキャンセルにより、大きな打撃を受けている」という。また、具体的な場所・状況も示されず「町全体が危険であるかのような一部のテレビや週刊誌の報道」がされたと苦言を呈している。

クマ問題は今や全国どこで起きても不思議ではない状況だ。条件が重なれば、昨年度のように被害が激増する可能性は極めて高い。人的被害だけでなく風評被害への対応など、幅広い対策や人材育成に力を入れていくことが望まれている。