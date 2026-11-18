２０２６年３月に家庭連合の解散手続きが開始されて以降、約８カ月が経過した。当時の私は、高裁決定文に対する所感を発表しており、現在でもなお、基本的な考え方に変化はない。とはいえ、特異な状況の中で一定の時間が経過したことも確かであるため、幾つかの論点について改めて簡潔に述べてみたい。

宗教学者（埼玉大学非常勤講師） 大田 俊寛氏

①家庭連合信者の状況

私は現在でも、家庭連合の信者の方々と、時折コミュニケーションを取っている。まず第一の印象としては、それらの方々の態度が、解散前と変わらず極めて明るいということである。おそらくそれは、長期にわたる信仰生活の中で、常に前向きに生きる、他のために生きるという態度が涵養（かんよう）された結果であると思われる。苦しい状況にもかかわらず礼節を失わない様子に触れるたびに、私も内心で頭が下がる気持ちを抱いている。

他方でそれは、今回の一連の出来事を経過した上での諸状況を反映しているのかもしれない。事件以前、家庭連合の内情は一般社会にとってほとんど未知であったが、各種ＳＮＳを用いた情報発信が続けられることにより、教団の雰囲気が少しずつ社会に知られていった。また、家庭連合に向けた公的対応が始まったことにより、教団に対する一般社会の不信感や警戒感が薄れ、むしろ同情を集めることが多くなったようにも思う。教団も一層の改革を余儀なくされ、事件以前は恒常化していた「献金プレッシャー」が取りあえず消失したことも、信者の方々の気分を軽くしている要因ではないだろうか。

とはいえ今後は、状況が良い方に向かうという保証はまったくない。解散手続きの進行により、多くの教会が使用禁止にされた状態が続いており、信仰生活のベースが失われた時間が長期にわたることは、信者間の関係性に大きな変化を及ぼすだろう。

また、今回の解散命令により、家庭連合は日本社会から決定的な「負のレッテル」を貼られたことになる。これから教団再建に向けた活動が行われるたびに、さまざまな障害にぶつかることになるのではないか。

日本の宗教界歪めた一因

②ディプログラミング問題

家庭連合に対しては、国際的には禁じ手とされているカルト対策の手法、いわゆる「ディプログラミング」が盛んに用いられてきたという大きな問題がある。マスメディアやアカデミズムがこの問題から目を背け続けている状況には、遺憾ながら依然として変化がない。とはいえインターネット上では、ディプログラミングの実態が徐々に広く認知され始めており、ひいては、「カルト問題」全般を従来とは違った視点から考察しようとする人々も増えてきたように感じている。

また、拉致監禁による強制棄教の被害に遭ってきた人々が、新たに一般社団法人を設立し、ディプログラミング問題の解明と記録に向けて本格的に動きだしたと伺っている。

同問題は、戦後の日本の宗教界を大きく歪（ゆが）めてきた原因の一つであり、私もその調査・研究に可能な限り協力したいと考えている。

時代に見合う会計改革を

③教団の対応の課題

家庭連合は現在、日本における宗教法人解散、韓国における教団摘発により、大きな危機を迎えている。今後は教団の再建に向けた動きが表面化してくるのだろうが、現状では明確な公的発表は行われていない。

私としては、いわゆる「統一教会問題」の本質が正しく把握された上で、適正な教団改革が進められることを期待している。これまで反対派は、政治問題・家族問題・献金問題・勧誘問題など、教団に関する多様な問題点を指摘してきた。とはいえ、あまりにも多くの――時に的外れで些末（さまつ）でさえある――諸問題が指摘されたために、かえって真の問題が覆い隠されてしまったのではないだろうか。私自身は、家庭連合が抱えてきた最も重要な問題は、「金銭の扱い方」にあったのではないか、と考えている。

家庭連合において高額献金が広範囲に行われてきたことは、確かに大きな問題である。しかし、高裁決定でも指摘されていたように、より本質的な問題は、すべての財産を神に返還すべきという「万物復帰」の教えが説かれ、人々の私的所有権が十分に保障されていないことにある。結果として家庭連合における献金は、個人や家庭の経済状況を顧みない常軌を逸したものとなり、事実上の「私有財産の吸い上げ」と化していたのではないだろうか。人類の歴史を大きく振り返れば、私的所有権の確立によって文明が発展してきたという側面がある。遺憾ながら家庭連合の経済観・財産観は、その流れに逆行していると言わざるを得ない。

もう一つ気になるのは、家庭連合という組織は、団体内の会計状況が十分に明確化されていないのではないか、ということである。その内情については私が知る由もないが、８月末に韓鶴子総裁が横領の疑いで追起訴された際、自室から大量の現金が発見されたことには、私も深い当惑を覚えた。もちろんそれは、金額の多寡ということではなく、これらの金銭は正当な会計監査を受けていないのではないか、という疑いからである。会計が果たしてきた歴史的重要性については、ジェイコブ・ソール『帳簿の世界史』（文春文庫）という優れた研究書も公刊されている。この点に関しても家庭連合には、時代の流れに見合う教団改革の遂行を求めたい。

ディプログラミングの横行に見られるように、家庭連合はこれまで、あまりにも度を超えた攻撃・中傷・デマに晒（さら）されてきた。そのため、まずは長らく被ってきた誤解を晴らしたいという気持ちになるのは、十分に理解できる。とはいえ私は同時に、それが家庭連合が抱えてきた本質的問題から目を逸（そ）らすことになってはならない、と考える。「金銭の扱い方の過ち」に対する明確な総括と改革が果たされたとき、初めて家庭連合は一般社会から理解され、受け入れられていくことになるのではないだろうか。