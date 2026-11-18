班に分かれて意見を述べ合う学生たち＝10日午後、東京都千代田区の東京家政学院大学（石井孝秀撮影）

賃貸物件検索サイト「ＣＨＩＮＴＡＩネット」を運営するＣＨＩＮＴＡＩ（東京都港区）はこのほど、女子大生約30人を対象に、一人暮らしのための知識を学べる特別講義を、東京家政学院大学（東京都千代田区）で開いた。

ＣＨＩＮＴＡＩ社員が講師を務め、物件情報や間取り図の見方などを説明。初期費用に家賃数カ月分が必要だと話すと、出席者の多くが驚きの表情を浮かべていた。

学生たちは引き続き、班に分かれてグループワークを行い、「安心・安全に一人暮らしをするために、本当に必要な情報や備え」などをテーマに意見交換した。

特に話題になったのは防犯面。「洗濯を考えると１階でなく２階を選んだり、乾燥付きの浴室があるかを確認する」、「生活音が外に漏れないよう、玄関と部屋が離れている物件を探す」など、それぞれの考えを共有した。

ある班では、「一人暮らしは私物が増えそうだから、広めの収納スペースがほしい」「自炊の可能性が高いので、スーパーの近くはどうか」などの意見が出た。

「レスキュー商法に気を付けて」東京家政学院大・小野教授

講義終了後、取材に応じた女子大生の一人は「今はまだ実家暮らしで、物件に関する知識もあいまいだった。来年は就職予定なので、その時に役立ちそうだ」と語った。

東京家政学院大学の小野由美子教授は、「最近は水回りや害虫などのトラブルに便乗して高額請求する『レスキュー商法』も多い。賃貸契約について理解が浅いと、本来相談すべき相手に連絡できないこともあり得る。そういった点も教えていきたい」と話した。