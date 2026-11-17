生成ＡＩを利用する子供が６割に達した。東京都が13日に公表した「とうきょう こども アンケート」の２０２６年調査で分かった。対象は都内の小学３、５年生、中学２年生、17歳。利用割合は60.８％で、前年は37.５％だった。

生成ＡＩを使用しているかを尋ね、「よく使用している」「ときどき使用している」を合わせて利用割合とした。そのうち、小学３年の児童が27.６％、小学５年が53.９％、中学２年の生徒が74.９％、17歳が86.４％。４区分全てで前年を上回った。中学２年生の上昇幅は31.４ポイントで、他の３区分の13.９～23.８ポイントを上回った。

調査期間は５月８日～６月１日。子供とその保護者、３歳児の保護者の計１万９５００人を対象に、郵送とインターネットで実施し、８６４８人が回答した。生成ＡＩの利用状況は、このうち児童生徒３９７２人の回答を集計した。



使い道は… 宿題の手助けや話し相手

子供たちは生成ＡＩを何に使っているのだろうか。ＮＴＴドコモ・モバイル社会研究所が２０２５年11月に実施した全国調査によると、生成ＡＩを使う小中学生の７割以上が「調べもの」を挙げた。中学生は「宿題や課題」も約半数に達した。「会話・おしゃべり」は小学生26％、中学生32％だった。

具体的な使い方は、ベネッセが同年11月に小学３～６年生と保護者１０３２組を対象に実施した調査の回答からも分かっている。言葉の意味を調べるほか、作文のテーマが浮かばない時や、文章の構成を考える時に相談したり、自分で作る物語のアイデアを出してもらっている。

勉強以外では「友達には言えないことを話す時」という回答もあった。絵を描く参考に画像を作ってもらったり、ペットの写真をアニメ風に変えたりと、創作や遊びにも使われている。