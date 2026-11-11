きょう介護の日、「人間洗濯機」で介護負担軽減へ　

利用者や家族からの暴言や過度な要求に、介護を支える職員が苦しんでいる―。11月11日は「介護の日」。介護現場で働く人たちの精神的・身体的な負担をどう減らすかが課題だ。カスタマーハラスメント（カスハラ）への対策や、新たな技術の活用が進められている。（山田芙珠美）

大阪・関西万博の「大阪ヘルスケアパビリオン」で展示される「ミライ人間洗濯機」を体験した大阪府の吉村洋文知事＝３月23日、大阪市此花（時事）

介護情報サイト『介護のススメ』を運営する株式会社ＩＲＯＤＯＲＩは、一般社団法人日本単独居宅介護支援事業所協会の協力を得て、現役ケアマネジャー（介護支援専門員）１２１人を対象に、利用者や家族からのカスハラ実態を調査した。厚労省の定義によると、カスハラは、社会通念上許される範囲を超えた言動で、働く人の就業環境を害する行為を指す。10月に公表された結果では、84.３％がハラスメントに該当するような言動を受けた経験があると回答した。

カスハラ経験８割超も、３割が支援未整備

大声で怒鳴られたり、威圧的な態度を取られたりしたケースが最も多かった。自由記述には、包丁を持ち出して文句を言われた事例もあった。被害を経験した１０２人のうち、82.４％が精神的に大きな負担を感じ、32.４％が仕事を辞めたいと思ったと答えた。

ハラスメントの背景として、回答者の53.９％が介護サービスや制度への理解不足を挙げた。また、41.２％がケアマネジャーの業務範囲外の対応を求められたと回答している。利用者や家族との認識の違いがトラブルにつながる可能性もある。

事業所のカスハラ対応については、33.１％が支援体制は整備されていないと回答した。10月１日からは改正労働施策総合推進法（パワハラ防止法）に基づき、事業主にカスハラ防止措置が義務付けられた。対応方針の明確化や相談窓口の設置、被害発生時の迅速な対応などが求められる。対策として、76.０％が利用者や家族にケアマネジャーの業務範囲を周知する必要があると答えた。

職員の負担を減らすには、精神面だけでなく身体面への対策も欠かせない。特に入浴介助は、利用者の身体を洗い、転倒を防ぎながら支える必要があり、職員の負担が大きい業務の一つだ。

こうした負担の軽減に向け、学研ホールディングスとメディカル・ケア・サービス、サイエンスの３社は、大阪・関西万博で披露された「ミライ人間洗濯機」の洗浄技術を介護施設で検証する。微細な泡で汚れを浮かせ、身体をこすらずに洗う仕組みを活用する。11月からは、メディカル・ケア・サービスが運営する認知症グループホームで導入検証を始める計画だ。将来的に介護現場での実用化が進めば、職員の負担軽減や入浴介助の在り方を変える可能性がある。

厚生労働省によると、２０２４年10月時点の介護職員数は２１２万６２２７人。26年度には約２４０万人が必要と推計されている。