【連載】ＬＧＢＴ法制定３年―変容する教科書記述（下）同性婚で子を持つ手段例示

改訂版教科書では、性の在り方の再定義のみならず、「結婚・家族の再定義」にも踏み込んでいる。

教育出版の小学校３年の道徳教科書には、「タンタンタンゴはパパふたり」という絵本が取り上げられ、ペンギンの雄カップルが卵を温めて赤ちゃんを誕生させるという、同性カップルの子育てを想起させるエピソードが紹介されている。

同性婚訴訟で同性婚認めないのは合憲とした東京高裁判決を受け、横断幕を手にする原告ら＝２０２５年１１月２８日、東京・霞が関（時事）

開隆堂の中学・家庭科の教科書でも、「多様な家族」の「参考」欄で、家族に関する世界の絵本が紹介されており、その中に「ふたりママの家で」という米国のパトリシア・ポラッコ作の絵本が含まれている。

これはレズビアンのカップルが３人の血のつながらない子供を養子に迎えて育てるという話で、やはり同性婚に関わる内容だ。

同じく開隆堂の高校・家庭科の教科書をみると、「家族とは何か あなたの家族は誰？」と問い掛けながら、「家族とはどのような関係なのかについて、法律や制度による規定はない。…血縁や婚姻関係とは関係なく、『その人が家族だと考える人が家族だ』とする考え方もある」と記し、参考欄では、いろいろな家族・暮らしとして、同性カップルも紹介している。

さらに別のページをめくると、そこにはトランスジェンダー男性（出生時女性）杉山文野氏の、かなりインパクトの強いエピソードが、写真付きで掲載されている。

その内容は以下のようなものだ。フェンシングの元女子日本代表の杉山氏は、現在は男性として女性パートナーと生活している。しかし、二人とも生物学的には女性同士であるため、子供をもうけることができない。そこで、親友でゲイの「ゴンちゃん」から精子提供を受けて女性パートナーが出産。三人の親が、二人の子供を育てているというのである。

一夫一婦を重視した教育を

あまりにも「常識」から懸け離れたライフスタイルであり、子供に与える影響も未知数だ。そもそも法的に婚姻関係のないカップルが精子提供で子供をもうけるのは、既存の法律の保護の枠外であり、かなり特殊なケースである。

もちろん、杉山氏の選択は個人の自由だが、それを教科書で「色々な家族・暮らし方」として紹介することにどんな意義があるのだろうか。

そもそも同性婚については、まだ最高裁での決着がついていない。子供たちへの影響、保護者の理解から考えても、教科書で取り上げるには時期尚早だ。

家族の在り方について、最も踏み込んだ記述があるのは、日本教科書の中学・道徳の教科書だ。

以下は「新しい家族のカタチ」という安藤喜代美氏の文章の抜粋である。

「いまは、旧来の親子を軸にした血縁関係で構成される『家族』だけを見ていればいい時代ではない」「もはや家族は『線』としてつながれることなく、個人の選択による『点』として家族は存在」「筆者の考え」と断っているが、あまりにも偏った主張である。現在でも、大多数の日本人は、家族のつながりを大切にしており、家族は決して「点」の集まりなどではない。

ちなみに、先に触れた、家族について「法律や制度による規定はない」（開隆堂、高校・家庭科）との記述も不適切だ。

確かに、法律に家族の定義は記されていない。しかし、婚姻や親権についての条文を見れば、そこには婚姻の「異性間原則」や重婚の禁止、出産した母親と婚姻中の夫に親権が与えられることなど、結婚した一夫一婦の夫婦と、その子供が安定した家庭生活を行うことを重視していることが明らかである。

教科書では、家族の多様な在り方を教える以上に、家族の基本的な形と、その意義を教えることが優先されるべきだろう。

ちなみに、民間出版社の教科書が導入される以前に配布されていた文部科学省作成の「わたしたちの道徳」では、生命について「先祖から受け継ぎ、子孫へ受け渡していく連続性」を強調し、家族に関しても「最も身近な共同体」「私の心と体を育ててくれた」「将来、私も家族を支える立場になる」など、多くの国民が共感できる文章が並んでいた。

「ＬＧＢＴ理解増進法」施行から３年。教科書の記述をみれば、「ＬＧＢＴの人々への理解」ではなく、「性別、結婚、家族の再定義」が推し進められている。

子供に偏った思想が刷り込まれる現状は、決して全国民が「安全・安心」とは言えない。（家庭・教育問題取材班）