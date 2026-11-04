【連載】ＬＧＢＴ法制定３年―変容する教科書記述（中）「四つの性」許容に偏向

子供の性意識に混乱も

ＬＧＢＴ理解増進法の制定後、小中高の改訂版教科書に「性の多様性」やＬＧＢＴに関する記述が飛躍的に増えた。その具体的な記載内容はどのようなものか見ていこう。

東京書籍の小学3・4年生用の教科書、新編新しいほけん

東京書籍から出ている小学３・４年生の教科書には、「性と自分らしさ」というタイトルで、「四つの性」に関する次のような記述がある。

「人には、体の性以外にも、いろいろな性の『ものさし』（気持ちや考え方）があります。それらは、一人一人、少しずつちがっていて、組み合わさって、わたしたちの『自分らしさ』となっています」

そして、「自分らしさ」をつくりあげる要素として、「体の性」「心の性」「好きになる性」「表現したい性」を列挙する。

通常、大多数の子供たちは、「体の性」に基づいて、自分が「男の子」あるいは「女の子」だと自認し、それにふさわしい言葉遣いやふるまいを自然と身に付けるようになる。

しかし、この教科書は、その自然な在り方自体に疑問を突き付けるのだ。真面目な子供であるほど、自分自身を、その四つの「ものさし」で計り直すだろう。「自分は女の子だけど、ズボンが好きだから、『表現したい性』は男の子かな。女性アイドルが好きだから、好きになる性も『女の子』かも」などのように。

これは自我の形成段階にある子供の性意識に、混乱をもたらすことにならないだろうか。

大修館書店による中学保健体育の教科書では、さらに踏み込んで「人間の性を、体の違いによって男性と女性の２つに分ける考え方は、日本の社会に根強く残っています。しかし、人間の性は単純に『男性』と『女性』に分けられるものではありません。現在では、人間の性は右の図（※同教科書にある『四つの性』の図）のように複数の要素から構成される、と考えられています」と書く。

学校に持ち込んだ思想運動

問題は、人間の性を「男と女」に分けるのは古く間違った考え方であり、複数の要素の組み合わせと考えるのが現在の正しい考え方だと決め付けていることである。実際には「四つの性」も一つの考え方にすぎない。トランプ米大統領が就任式で「人間の性別は男と女だ」と宣言して支持者の喝采を浴びたように、性についての考え方は大きく二分されているのが現実である。その意味で、大修館書店の記述は、対立する意見の一方のみに偏っており、明らかに教育の中立性を損なっている。

ほかにもＧａｋｋｅｎによる小学６年の道徳教科書では、同性婚を認める判決を下したリベラル派の米最高裁判事ギンズバーグ氏を取り上げ、東京書籍の中学英語では米有名歌手テイラー・スウィフトの数ある曲の中からＬＧＢＴを擁護する内容の歌詞を掲載するなど、ＬＧＢＴの権利推進派に偏った記述が並ぶ。

さらに極端なのは、日本教科書の中学道徳の教科書である。そこでは、ＬＧＢＴ関連の講師派遣などを行う認定民間非営利団体（ＮＰＯ）法人「ＲｅＢｉｔ」を出典元として示した上で、自らをトランスジェンダーではないかと考えた友人がジェンダークリニックに通い、高３になる春にホルモン治療を始めたという文章を記載している。未成年のホルモン治療には、心身の健康に対する懸念から、欧米でも慎重姿勢を取る国が増えている。そうしたデリケートな問題を、中学道徳で扱う必然性があるのだろうか。

そもそも「生きづらさと向き合う」というテーマであれば、貧困、病気、障害など、より普遍的な話題はいくらでもある。

こうした偏向ぶりを見ていくと、「理解増進」の意味について、根本的な疑問が湧いてくる。

一般的には、「ＬＧＢＴ理解増進」と聞けば、性に関する感覚や在り方が一般とは異なるＬＧＢＴの人々に対して、偏見を持たずに、理解しようという意味だと考えるだろう。

しかし、実際に進められているのは、ＬＧＢＴの人々への理解増進ではなく、「性別は男女だけではない」「好きになるのは同性でも異性でも構わない」という、性に対する特殊な思想の植え付けなのだ。

もはやこれは「常識」の書き換えであり、性の在り方を再定義する思想運動というべきである。

辺野古転覆事故では平和教育の偏向が問題となった。しかし、それ以上に偏った思想教育が学校現場に持ち込まれているのだ。（家庭・教育問題取材班）