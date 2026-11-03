【連載】ＬＧＢＴ法制定３年―変容する教科書記述（上）「性の多様性」増える改訂版

ＬＧＢＴ理解増進法が制定・施行されてから3年余りが経過した。当時と比較して、同性婚、ＬＧＢＴなどに関する報道は減り、国民の関心も次第に薄れている感がある。果たして、この問題は過去のものになったのだろうか。また、歯止め条項は有効に機能しているのだろうか。（家庭・教育問題取材班）

２０２３年６月１６日、「ＬＧＢＴなど性的少数者への理解増進法」を賛成多数で可決、成立させた参院本会議＝国会内（時事）

岸田文雄内閣が国会に法案を提出した当時、制定に向けた拙速な動きに対して、トイレ、更衣室など女性の安全や安心を懸念する声が上がり、採決に際しては、自民党から議場を退出する議員も出るなど、大きな議論を巻き起こした。

その際、一定の歯止めとして同法に追加されたのが、「全ての国民が安全・安心して生活することができることとなるよう、留意する」（第12条）との条項だ。

当事者の一方的な権利拡大や推進派の主張に偏ることなく、一般市民の不安、懸念にも配慮するよう挿入された条項である。

現実を見ると、この期間で最も心配な変化は教育の分野で起こっている。具体的に言えば、教科書の記述の問題だ。

理解増進法には、国や地方公共団体に向けて、性的指向やジェンダー・アイデンティティーの多様性に対する理解の普及啓発に努めるよう求める条文があり、学校に対しても児童生徒に対する理解増進が努力義務として明記されている。

そもそも制定当時から、これらの条文を根拠として学校教育に「性の多様性」教育が広がっていくのではないかと心配する声が上がっていた。その懸念が現実のものになりつつある。

小中高の学校教科書は原則として４年に１度、改訂される（高校では毎年採択替えがある）。

子供に有名無実の歯止め条項

ＬＧＢＴ理解増進法制定後、最初に改訂されたのは小学校の教科書だ。次いで翌年に中学校、さらに１年後に高校の教科書が改訂された。そして、そのそれぞれの改訂版教科書で、ＬＧＢＴ関連の記述が飛躍的に増えてしまっている。

24年４月から使用が始まった改訂版の小学校の教科書から見てみよう。理解増進法施行前は「ほけん」の教科書２点のみが「性の多様性」に関する内容を扱っていたが、今回は、小学校３、４年生の保健教科書を出している全６社が「性の多様性」やＬＧＢＴについて何らかの記述をするようになった。

保健以外にも道徳、社会など計10点の教科書で関連事項が扱われている。

25年４月には中学校の改訂教科書の使用が始まった。

小学校と同様に、すべての保健教科書で「心の性」「好きになる性」など、「性の多様性」に関して記載するようになった。また、英語、社会科地理、家庭科など、教科横断的に扱っていることも特徴的だ。

26年４月からは高校の改訂教科書が使用されている。高校では、「性の多様性」やＬＧＢＴに関する内容を、人権問題、国際的なテーマとして扱っていることが特徴である。

高校では22年度の高校１年生から、従来の「現代社会」に代わり、「公共」という新科目が導入されている。この教科は、18歳への選挙権年齢引き下げや、消費者トラブル等への対応として、主権者教育を強化する目的で導入された。

その『公共』の教科書では、12社すべてがこのテーマを取り上げた。そのほか歴史の教科書でも11社中６社が記載。家庭科では「多様な家族」というテーマで、子育てをする同性カップルなど、非常に特殊な家族の在り方を紹介する教科書も登場した。

性に関する教育は、特に繊細な扱いが要求される領域だ。子供の発達段階に配慮し、保護者の理解も得なければならない。

小学校３、４年生で「多様な性」やＬＧＢＴを扱うことには抵抗を覚える保護者も少なくないはずだ。子供の発達を考えても、まだまだ自我の発達途上にあり、性に関する意識も未成熟な段階にある。

しかし、教科書の記述は、それぞれの子供の発達や保護者の理解とは無関係に、すべての子供の目に触れる。小学校からＬＧＢＴの情報に触れさせることに疑問や不安を覚える保護者もいるだろう。歯止め条項にある「安全・安心」を損なう事態である。

教科書会社の執筆・編集、文科省による検定などのプロセスに、慎重派の意見が反映された形跡はない。多くの国民が無関心である間に、歯止め条項が有名無実となり、「ＬＧＢＴ」情報を組み込んだ教科書が、子供たちの手に渡っているのである。