不登校の中学生約２割が健診未受診　総務省、３省庁に機会確保求める

学校に通うことが難しい子供にも、健康診断を受けられる環境が必要だ。総務省が10月22日に公表した調査によると、不登校の中学生の約２割が学校健診を一つも受けていなかったことが分かった。健診を受けないことで、側弯症や腎臓の病気の発見が遅れたと考えられる事例も確認されている。



総務省は、公立小中学校52校を対象に、令和７年９月末時点で不登校だった児童生徒８６４人の学校健診の受診状況を調べた。全項目が未受診だった割合は、小学生５・７％、中学生19・９％だった。



学校健診は、病気や体の異常の疑いを早期に見つけ、必要な検査や治療につなぐ機会だ。学校が定めた日に校内で受けることが基本となっているが、登校が難しい児童生徒には受診の壁がある。



総務省は、文部科学省に対し、校内で他の児童生徒と受診日時をずらす配慮や、学校医の医療機関で受けられる機会の拡大を求めた。また、こども家庭庁と厚生労働省には、国の支援事業や、学校と福祉部局が連携する体制の活用を促すよう要求した。



文科省は10月27日、学校医の医療機関で受診できる事例の紹介や、健診の重要性を児童生徒や保護者に伝える資料の作成を進める方針を示した。健診を受けられなかった児童生徒の健康管理についても、有識者会議で検討を進めるとしている。



文科省によると、不登校の小中学生の数は令和６年度、全国で35万３９７０人に上った。12年連続で増加している。