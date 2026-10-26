堤ケ岡の飛行場跡・開墾地へ　～昭和21年３月 群馬県編～　【復刻昭和天皇巡幸】

その日は珍しく強い風が吹かなかった。

〝赤城おろし〟で有名な群馬県では、この季節、からっ風が吹かない日はきわめて珍しい。

その日、昭和21年３月25日、群馬県のほぼ中央部に位置する堤ケ岡（つつみがおか）は穏やかな日だった。さらにこの日は、空模様も昨日の雨が上がり、抜けるように晴れ上がっていた。東の方に目を移すと、すそ野が長い赤城山もくっきりと望むことができた。

堤ケ岡開墾地は、戦時中は特攻機も飛び立った飛行場だった。終戦から半年。今ではその面影もなく、わずかに残る飛行機の残がいに当時の様子を偲（しの）ぶことができる。その一角に約５００人の人びとが２列に並んでいた。そのなかの一人植木晋一氏（当時24歳）は、かつて飛行場整地のために、作業に汗を流した日々を思い出していた。

あのころは、よくからっ風が吹き荒れ、一面にもうもうたるホコリが立ち、２、３㍍先さえ見ることができなかった。そのなかで毎日作業に明け暮れた。飛行場整備の着工開始は、昭和18年からで、飛行場としてはわずか２年のお役目だった。

整地には、青年団の勤労奉仕なども動員されたが、ほかに前橋刑務所の受刑者たちも作業の鍬（くわ）を振るった。

飛行場が完成してからは、植木氏は守衛として勤務。全国各地から集う若い特攻隊員たちと親交を持った。そのなかで、次々に出撃する特攻機をこの飛行場で見送ったことが、今も強く印象に残っている。

昭和19年12月28日に神風特別攻撃隊の八紘（はっこう）隊を見送り、次いで20年３月22日には同じく正気隊の第１陣が出撃した。

――それらのことが走馬灯のように脳裏に浮かんできた。

その飛行場跡に今自分が佇（たたず）んでいることを植木氏は不思議にさえ感じた。

群馬県庁から望む前橋市市内。奥が堤ヶ岡開墾地（飛行場跡）

「陛下を神のように感じて」

午後１時25分、天皇陛下のお車が到着した。陛下のご一行は、ＭＰに護衛されて植木氏たちが並ぶ列の方へ近づいてこられた。植木氏は、陛下を間近に拝して、緊張のあまり体が震えたという。

≪終戦直後の天皇陛下は、まだ雲の上の人だった。要するに恐れ多くて、われらはどうしようもなく硬くなっちゃったんだよな。みんなそうなんだよ≫

植木氏はそのとき青年の代表としてのお出迎え。事前に、ご下問されたらこう答えるようにとレクチャーされていた。その答えを忘れないように、必死で暗記しようとしたという。そのため陛下のお顔を拝しても、焦点が合わず、見ていないのと同じだったと笑う。 ≪今だから言うけどさ、私の仲のいい友人がすぐ隣に並んでいた。これは共産党員だったが、陛下にこんなことを質問してやると言っていたが、会ったら全然のう、そんなことは言わなかったんだよな≫

植木氏はお会いした〝その瞬間〟、陛下を神のように感じたという。

（写真は「Ｇｏｏｇｌｅマップ」より）

≪私たちも向こうっ気が強かったから、指導官なんかに、よく口答えしたものだが、全然違うんだよね。だめなんだ、現人神（あらひとがみ）でね。神さまのような気がした。やっぱり子供のときから、そう教えられていたから…。冷静に見ることができないんだよ≫

陛下の農業へのこ督励に対して、植木氏は当時、感想文を書いた。そのなかの一節に、 「私は棒を呑（の）んだように固くなり眼頭（めがしら）がじいんと熱くなって、陛下のお顔がかすんでよく拝せなかった。数ならぬ私たちを斯迄（かくまで）ご心配下さる大御心に対して、私たちは食糧が足りぬなどと不平をもらす前に、もっと、身を粉にして家業に精出し以（もっ）て聖慮を安んじ奉らねばならぬと固く心に誓った」と感激を連ねている。

≪人間宣言されても、すぐ人間だと見る人は、いなかったんじゃないか。戦後何年かたってだんだんしみとおっていったものでしょう≫

堤ケ岡の青年団からは植木氏を含めて３人が出席した。青年団長だった黒崎俊夫氏（当時23歳）は、同じ列に並びながら、天皇陛下を「負けたあとだから、国民に申し訳がないという感じだった」と記憶している。しかし、「作柄はどうか」とおっしゃる陛下のお声を聞いて、そんな思いも吹きとんだ。何とお答えしたのか、今では忘れたが、「あっ、そう」というお言葉だけが印象的だったという。

≪威厳があった。それとともに大変だなと思いましてね。声をかけられたときは感激でした。ジーンと胸が熱く迫るような感じでした≫

そのとき、陛下は黒崎氏とはものの１㍍と離れていなかった。陛下のお声がかなり低かったことを覚えている。

黒崎氏は、この日のことを「一口に言って、天皇陛下は人間天皇という印象」と表現した。天皇陛下の堤ケ岡ご巡幸を記念して黒崎氏らは「堤ケ岡村誌』を編さん、また行幸地に巡幸碑を建立した。そして『堤ケ岡村誌』は天覧に供された。

≪陛下のご巡幸は全体的にまだギコチない印象だったなあ≫

何だか、「おかわいそうだった」とも言う。同じ印象を、20年12月に中国大陸から復員して、２台のミシンと女の子を集めて前橋で洋裁店を開いた永島永一氏も感じた。「自分はあまりいい兵隊ではなかった。孤独だった」と言う永島氏は、

≪何か陛下の影がうすかったですね。やさしい、いい人だなという印象もありました≫

と当時を思い出すように語った。

世界遺産に登録された富岡製糸場。昭和天皇御巡幸の際は製糸工場として稼働しており生糸を生産していた（2021年７月、佐野富成撮影）

【ご巡幸メモ】

群馬郡では、昭和21年３月25日、国立高崎病院、富岡製糸所、堤ケ岡開墾地、理研工業会社、前橋市街、群馬県庁を回られた。堤ケ岡開墾地で麦畑に端座した老夫婦が、「天子さまの御事をかれこれ悪くいふ事が世の中に出て来たとの事ですが、そんな事はワシラが生きてゐるうちは聞きたくない、罰があたる」と語った話が、当時の『上毛（じょうもう）新聞』に紹介されている。

本文は掲載当時のものです。