東郷ゆう子氏「全面勝訴」―灘民商の解雇無効判決

全面勝訴を喜ぶ東郷ゆう子氏（本人のＸより）

元共産党員の東郷ゆう子氏はこのほど、勤務先だった共産党系商工団体、灘民主商工会（灘民商＝神戸市灘区）を相手取った労働裁判の勝訴を受け、未払い賃金の４５０万円を受け取った。裁判に伴う民商側の支払総額は約８９４万円に上り、東郷さんや関係者は「全面勝訴」と誇った。

東郷氏は２０２０年に共産党に入党し、21年３月、灘民商に本採用された。23年１月、兵庫県議選出馬のために民商を休職し党に出向。選挙が終わった同年５月、公金横領や職務怠慢など事実無根の理由で解雇させられた。

神戸地裁は24年９月25日、解雇を無効と判断し、灘民商に23年６月からの未払い分賃金を支払うよう命じた。灘民商は控訴したが、大阪高裁は25年４月11日、一審の判断を維持した。ただ、裁判の合意金は一部しか支払われていなかった。

東郷ゆう子氏のコメント

３年４カ月掛かって、ようやく胸を張って「私は横領なんてやっていない」と言える日が来た。

不当に解雇されたことはもちろん悲しい出来事だったが、それよりも私を本当に苦しめたのは「あいつは横領したらしい」という根も葉もないレッテルだった。

民商そのものもかなり大きな組織ではあるが、更にそこに日本共産党という国政政党が乗っかった。私という一般人ただ１人を相手に声明まで発出し、私は人格を否定され、人権を侵害された。どれだけ否定しても、裁判で証明しても「まだ裁判中」だからと言い逃れ、レッテルは貼られ続けた。

今後は、この判例を元に私は私の無実を堂々と言える。正直、うれしいとかスッキリしたとかそんな感情は薄い。今はほっと胸をなでおろし、横に置いていた私の日常を少しづつ取り戻していきたい。

私の無実を信じ、応援してくれた方、支援して下さった方、何一つねじ曲げず報道してくださった方々にも心から感謝したい。