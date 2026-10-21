居場所失い苦痛拭えず、家庭連合会長が被害報告ー国際シンポ「ＣＥＳＮＵＲ２０２６」【NEWSクローズ・アップ】

世界平和統一家庭連合（家庭連合、旧統一教会）の堀正一会長は12日、台湾中部・台中市で開催された少数派宗教研究の国際シンポジウム「ＣＥＳＮＵＲ２０２６」において、宗教法人解散命令後の信者らの深刻な状況について報告した。（信教の自由取材班）

世界平和統一家庭連合信者の現状調査グラフ

▼強い喪失感に

家庭連合は３月４日、東京高等裁判所による解散命令決定を受けて清算手続きに入った。同決定では、法人の解散を命じる一方で、「信者らが社会的差別や疎外、迫害を受けるいわれはない」との判断も示した。

家族からの暴力、差別など多く

しかし、教団によれば、実際には多くの信者が精神的な苦痛を訴えているという。堀氏は、教団が実施した信者向けアンケート調査の結果をもとに、心身の不調による通院、家族からの暴力、学校や職場での差別的な扱い、さらには自殺に至った事例も報告した。

調査は７月15日から10月５日にかけて実施され、回答数は１万３２１３件に上った。精神的苦痛については、「非常に強く感じている」が１７６３件、「強く感じている」が２９９２件、「ある程度感じている」が４１６５件、「少し感じている」が２２７６件で、合計１万１１９６件となった。回答者の84・７％が何らかの精神的苦痛を感じていることになる。

また、体調面への影響を訴えた回答は３７２４件、病院を受診したケースが５４１件、心療内科の受診が３５２件に上った。

12日、台湾・台中市で開催された国際シンポジウム「ＣＥＳＮＵＲ ２０２６」で日本の世界平和統一家庭連合に対する宗教法人解散命令後の信者の状況について発表した同教団の堀正一会長

堀氏はさらに、「家族・親族からの批判的言動や暴力が２０００件以上、学校や職場で家庭連合を話題にされて不快な思いをした事例が４６２件、教師やカウンセラーから信仰について質問された事例が19件、ビジネス上の不利益を被った事例が44件報告された」と説明し、信者らが生活のさまざまな場面で影響を受けている実態を紹介した。

この結果について、臨床心理士の遠藤健市氏は、「人生の土台ともいえるものを失ったような感覚から、強い喪失感に苦しむ人は少なくない。特に教会に居場所を見いだし、積極的に活動してきた信者ほど、その影響は大きいだろう」と指摘する。解散決定とそれに伴う清算措置が、信者一人ひとりの価値観や人生観といった内面的基盤にまで大きな影響を及ぼしていることがうかがえる。

さらに遠藤氏は、「長年真剣に取り組んできた信仰や活動を、国や社会から否定されたと感じることで、精神的な整理が極めて困難になる場合がある」と述べる。家庭連合の解散を巡っては、安倍晋三元首相暗殺事件後の批判報道、国会での宗教法人法の解釈変更を伴う岸田文雄首相（当時）の答弁、文部科学省による質問権行使、そして裁判所の決定に至るプロセスが長期間に及んだ。

「人権侵害」を軽視した司法判断か

▼医師から非難

一方、その過程で生じた信者らの精神的苦痛については、十分に顧みられてこなかったことをアンケート結果は示している。

堀氏が紹介した事例の中には、深刻な人権上の問題が懸念されるものも含まれている。例えば、心療内科を受診した信者に対し、医師が教団を非難しながら「今も信じているのか」と問い詰めたケースや、大学でカウンセリングを受けた学生が、信仰そのものを精神的不調の原因であるかのように扱われたケースが報告された。

また、家族から暴力を受けて負傷した信者の事例や、教団職員のＮさんが清算に伴って解雇され、職員宿舎からの退去を余儀なくされた結果、水道やガスなどの契約・支払いに支障を来し、生活環境が悪化した事例も紹介された。

高裁決定では、「法人格を失ったとしても、その実体が存続する限り、法人格を持たない宗教団体として活動を継続し得る」とし、「職員との雇用関係も継続する可能性がある」と言及している。だが、すべての施設や資産が清算対象となる状況で、その「可能性」を現実のものとすることは容易ではない。

また決定文は、「いかなる理由があろうとも、信者らに対する社会的差別や疎外、迫害が許されないことはいうまでもない」と明記している。しかし現実には、宗教法人の解散によって信者自身が批判や偏見の矢面に立たされる事例は少なくない。この点は看過できない問題と言える。

堀氏はさらに、５月に自ら命を絶った60代女性信徒について言及した。「寄せられた報告によれば、この女性は年初から精神的不調を抱えており、３月４日の決定後に症状が悪化した」という。

その上で同氏は、「ここでお伝えしたいのは、心の不調を抱える人にとって、日々の支えであった場所や人間関係を失うことが、どれほど重大な意味を持ち得るか問うことにある」と述べ、宗教法人解散が信者個人の生活や精神面に及ぼす影響への理解を求めた。