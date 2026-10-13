【連載】未成年ＳＮＳ規制を問う（１）豪州で世界初の「実験」、年齢制限に広がる抜け道

近年、ネットいじめや有害コンテンツ、若年層のメンタルヘルス悪化への懸念を背景に、各国で規制強化の動きが広がっている。欧州や米国、オーストラリアなどでさまざまな対策が実施される中、その効果や副作用を巡る議論も活発化している。各国の現状から、日本にとって望ましい対応を考える。

オーストラリアのシドニーで、年齢確認メッセージを受けたＳＮＳサイトを操作する10歳の少女（ＡＦＰ時事）

■ネットいじめ問題

子供へのＳＮＳ規制で最初に大胆な「実験」に踏み切ったのがオーストラリアだ。２０２４年に16歳未満のＳＮＳ利用を制限する法律を成立させ、昨年末に施行した。法案は超党派の支持を受け、ネットいじめや若年層の心身への悪影響を懸念する声を背景に、世界で初めて本格的な年齢規制を導入した。

豪州におけるＳＮＳ規制の原点は10年以上前にさかのぼる。スマートフォンやＳＮＳの普及に伴いネットいじめが深刻な社会問題となり、14年に連邦政府が委託した調査では、10～17歳の約20％、つまり５人に１人がネットいじめの被害を受けていると推計された。

こうした状況を受け、政府は15年にオンライン上の安全対策を担う世界初の専門機関「電子安全委員会」を設立した。しかし、ネットを巡る懸念は収まらなかった。18年には子役モデルとして知られた14歳の少女の自殺が社会に衝撃を与え、ネットいじめへの危機感が一段と高まった。その後も若年層のメンタルヘルス悪化や性的搾取への警戒感が強まり、こうした流れの中で24年に16歳未満へのＳＮＳ利用禁止法が成立した。

同法は、16歳未満の子供がＳＮＳのアカウントを保有しないよう事業者に「合理的な措置」を講じることを義務付けた。規制対象が子供や保護者ではなく企業である点が特徴で、違反した事業者には最高４９５０万豪㌦（約55億円）の制裁金が科される。対象となるのは、推薦アルゴリズムや無限スクロール、「いいね」機能など利用者を長時間引き留める仕組みを備えたサービスだ。

昨年12月の施行から約10カ月が経過したが、その効果と限界が見え始めている。年齢の詐称や親族名義の利用、ＶＰＮ（仮想プライベートネットワーク）の活用などによる規制回避が広がっている。

電子安全委員会の調査では、規制対象ＳＮＳのアカウント保有率は52・４％から42・１％へ低下したものの、多くの子供は依然としてアカウントを維持または新規作成していた。アカウントを保有し続けた理由としては、「年齢確認を求められなかった」が約５割を占めた。民間調査会社クストディオも、ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）利用率が規制前とほぼ変わらない水準まで戻ったと報告している。

企業への圧力一段と強まる

■安全設計が焦点に

こうした状況を受け、アルバニージー首相は「大手企業が法律を十分に順守していないのは明らかだ」として、ＳＮＳ企業への批判を強めている。豪州政府は今年９月、違反したＳＮＳ企業に科す罰金の上限を従来の約２倍となる９９００万豪㌦に引き上げる方針を発表。電子安全委員会の権限も強化し、ＳＮＳ企業や年齢認証事業者に法令順守の証拠提出を求められるようにする。

一方で反対派は、年齢を基準に一律に禁止する方式には限界があると主張してきた。法案審議時には、国内外の研究者や学者１４０人超が「禁止はリスクに対する対処として乱暴過ぎる手法だ」とする公開書簡を公表した。反対派は、問題の本質はＳＮＳそのものではなく、有害コンテンツや依存を促すアルゴリズムなどプラットフォーム側の設計にあるとして、年齢制限よりも企業への安全対策義務の強化を求めている。

こうした反対論は法廷闘争にも発展した。法施行前には、デジタル権利団体の支援を受けた未成年者らが、「政治的コミュニケーションの自由」を侵害しているとして高等裁判所に提訴。ＳＮＳ大手のレディットも異議を申し立てており、司法判断が注目されている。

実際、政府も近年はアルゴリズム問題への対応を強めている。今年９月には、利用者が「おすすめ」表示をオフにし、自ら選んだ相手の投稿を中心に閲覧できるようＳＮＳ業者に義務付ける法案草案を公表した。

豪州の経験が示しているのは、ＳＮＳ規制に万能な解決策はないということだろう。日本でも今後、利用年齢の制限だけでなく、アルゴリズム規制を含めた総合的な対策を検討することが問われることになりそうだ。

（山崎洋介）