鈴木エイト氏の信仰暴露訴訟、原告・代理人が報告会「戦い切れたことに意義」　

世界平和統一家庭連合（家庭連合、旧統一教会）の男性信者がジャーナリストの鈴木エイト氏をプライバシー侵害と名誉棄損で訴えた裁判で、東京地裁は８日、信者の主張を棄却した。判決後、原告と代理人弁護士が都内で報告会を開いた。以下は発言要旨。

中山達樹弁護士

■中山達樹弁護士「社会的評価の低下を認めない残念な判決」

今回のようなプライバシーの事案では、原告のプライバシー保護と、被告側の表現の自由や公益性などを天秤にかけて総合判断をする。これを法律用語で「比較考慮」と言うが、いくつかこちらに弱みがあった。

まずは、原告が銃撃事件前に、リンクトインというＳＮＳに宗教者同士のつながりを想定して、プロフィールに実名や教団職員であることを記載していた。（既に削除済み）

また、匿名だが「統一教会の一総務」として、ブログ上に自身と家族の写真を出していた。さらに２０１６年６月に２世信者団体「ＵＮＩＴＥ」の街頭演説に参加していた際、近づいてきた鈴木氏に名前を名乗っていた。23年12月には名前を出してはいないものの、国際勝共連合の一員として顔を出して街頭演説をしていた。

これらのことから裁判所は、信仰の公表をある程度覚悟していたとして、鈴木氏は不法行為には至らないという判断をされた。

鈴木氏は原告のことを、偽装ボランティア団体をやっている人と表現していたので、プライバシー侵害のほか、裁判の途中から名誉毀損でも訴えていた。だが、判決で「単に特定の宗教団体と特定の宗教団体と関係しているという事実及びその関係性を明らかにしていないという事実を摘示するのみ」で原告の社会的評価は低下しないとされたのは驚いた。

当時、この表現をされた状況が問題だった。安倍晋三元首相の銃撃事件で教団が一番攻撃を受けていた時に、原告は統一教会と関係しているという事実をさらされた。そういう状況下でのプライバシー侵害と名誉毀損だと訴えていたのに、「社会的評価が低下するとは認められない」とは残念な判決だ。

原告を撮影した写真を鈴木氏はいくつかアップしているが、判決文には原告はカメラで撮影されることを拒絶しなかったという認定された。だが、２年の裁判の間で、この写真撮影を原告が許可したかどうかは論点になっていない。写真の多くは斜めになっており、もし写真が隠し撮りだったならば、了承どころか撮影されたことすら分からなかったはずだ。

徳永信一弁護士

■徳永信一弁護士「人権は戦う者が勝ち取る」

プライバシー侵害と表現の自由との対立関係をどう線引きするかの裁判だった。

原告側がＳＮＳ上にプライバシー情報を明かしていたのは確かだが、これは安倍元首相の事件前だ。その当時の統一教会を巡る社会情勢では、それを隠さなければいけないと、神経質にならざるを得ない問題が生じる前だった。プライバシーの権利を放棄したというほどのものではないはずだ。

また、ボランティア活動について、鈴木氏はあたかも「悪」であるかのような情報のばらまき方をしており、明らかに表現の自由として守られる範囲を逸脱しているのではないか。しかし、結論として裁判所は鈴木氏の公益性を重んじ、不法行為とはしなかった。

鈴木氏側の主張する「表現の自由」について、確かに安倍氏の事件後、統一教会への世間の関心が大きかったのは間違いない。デマを含んだうわさやマスメディアの報道によって喚起された社会的関心ごとだが、共産党なども日本の政治を堕落させてきた原因が統一教会だというキャンペーンをしていた。これを詳しく調べたり、事実を公表することは基本的に公共性のあることではある。

家庭連合に関する裁判で、原告側の勝つのが難しいのは、教団に関係している事実を公表することが、いわば何でも一つの公益性を持っていると判断されがちになる社会的状況があった点が挙げられる。

だが、裁判の結果にかかわらず、一人一人の心に照らして、許せないものに対してはどんどん異議を申し立ていくことは、これからも必要だ。ただ少なくとも、しばらくの間は信仰を持つ人が社会的な活動をする際、「これは個人として当然の権利だ」と社会に訴えるくらいのつもりで取り組んでいくしかないかもしれない。

堂々と戦っていくためには、信仰をさらすという危険にあえて挑戦しなければいけない状況ではあるが、やはり人権は戦う者が勝ち取るものだ。何もしないで世間が配慮してくれるような期待はできない。

解散命令において東京高裁は、統一教会の法人格をなくす以外に手段はないとしつつも、信者が信仰の自由を奪われたりなど、人権侵害自体は許してはいけないという旨を記載していた。

この一見矛盾したような東京高裁の指摘は、統一教会の信仰自体が何かの偽装やインチキでなく、信者の信仰自体は「本物」と認めたとも言える。それは覚えておくべきことだろう。

原告の男性信者

■原告男性「子供が苦しむ姿にやりきれず」

ボランティアをやっていた際、地域の子供たちがごみ拾いに参加した後に父兄から「子供が道のごみを拾うようになりました。本当にありがとうございました」というメールをもらったことがある。

自分の活動は決して無駄ではなく、意義のあることだと思いながらやっていた。決して偽装ボランティアと呼ばれるような正体隠しなどでなく、地域を愛したいという思いや自分の子供たちにもよい教育と背中を見せられるという思いで活動していた。

それが一転して、特定の信仰を持つことが悪であるかのような印象付けをされ、子供たちも一時は表に出ることできない状況だった。

自分が責めを負うのはまだいいが、子供やお世話になったボランティア関係者が苦しむ姿を見て、やりきれず苦しかった。ボランティアなどやらない方が良かったのではとも思った。

だが、このままでは家庭連合の信仰を持つ未来の２世や３世も「声を上げずにおとなしくしていた方がいい」となってしまわないだろうか。そういったみじめな思いや信仰を持つことに後ろめたさを感じるような世界は嫌だ。だから、どのような判決であろうと、戦い切れたことは意義があったと考えている。

日本という国がすべての信仰者にとって、もっと自由な国になってほしい。家庭連合が「反社」として扱われている中でも戦い続けたい。今回の裁判が、信仰を持ちながら肩身の狭い思いを持つ人たちにとって、自由に喜び合える社会とするための狼煙となってほしい。

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