秋田・大曲の花火　日本最高峰の大輪競う

第98回全国花火競技大会で打ち上げられた企業の提供花火＝８月29日、秋田県大仙市（撮影・伊藤志郎）

「日本三大花火大会」の一つで、全国から選ばれた花火師たちが誇りを懸けてその頂点に挑む「第98回全国花火競技大会（大曲（おおまがり）の花火）」が８月29日、秋田県大仙市の雄物川河川敷で開かれ、有料観覧席の10万人と合わせ約70万人の大観衆が光と音の競演に酔いしれた。大曲商工会議所と大仙市の主催。

大雨の被害から復旧した河川敷では、全国で唯一の「昼花火の部」（午後５時10分～）に続き、夜７時から「夜花火の部」がスタート。県内外の27業者が出場し、２発の10号玉と２分30秒間の創造花火を一つのセットとし、完成度や技術・創造性を競った。

課題玉の「10号玉芯入割物（しんいりわりもの）」の部では、難易度の高い五重芯（ごえしん）に挑んだ業者が過去最多の10社に。10号玉は直径３２０メートルもの大輪を咲かせる。また10号玉自由玉の部では、らせん状に回転する作品に会場から驚きの声が漏れた。

第98回全国花火競技大会で打ち上げられた課題花火の10号玉。同心円状の菊型花火で競う＝８月29日、秋田県大仙市（伊藤志郎撮影）

一方、創造花火では赤、青、緑、金などの色と、ドドドドなどの爆音、リズム、立体感など音楽を含めて、どれだけ観客に驚きと感動を与えるかが問われる。競技の合間には企業による豪華な提供花火が観客を楽しませ、合わせて約１万８０００発が壮大なドラマを夜空に描いた。

そしてフィナーレは目玉の大会提供花火。「栄光への讃歌」のタイトルで、地元大仙市の花火業者が一年をかけて準備。９００メートルもの長さに設置した大小さまざまなスターマインが5分間にわたり２３００発を打ち終えると大きな拍手が巻き起こった。

最優秀賞（内閣総理大臣賞）は、昼花火と夜花火の「課題玉」で優勝した小松煙火工業（大仙市内小友）が受賞。創造花火の部では北日本花火興業（大仙市神岡）が優勝した。次回「秋の章」は10月３日に予定されている。