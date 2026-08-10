東京都が結婚応援イベント　「８」重なる日に合わせ開催

オープニングイベントのトークショーに出席した、右から婚活アドバイザーの植草美幸さん、タレントの井上咲楽さん、小池百合子都知事、元サッカー選手の柿谷曜一朗さん＝８日午後、東京都港区の麻布台ヒルズ（石井孝秀撮影）

末広がりの縁起の良い「８」が三つ重なる令和８年８月８日に合わせ、東京都は同日、結婚を考えている人たちを応援するイベント「ＴＯＫＹＯ結婚おうえんフェスタ」を港区の麻布台ヒルズで開いた。会場では婚活アドバイザーによるセミナーや結婚予定者に向けた住宅相談会が実施されるなど、結婚をより身近に感じさせる取り組みが行われた。

オープニングイベントのトークショーには、バラエティー番組『新婚さんいらっしゃい！』に出演しているタレントの井上咲楽さん、元サッカー選手の柿谷曜一朗さん、婚活アドバイザーの植草美幸さんが登場。井上さんは番組の中で「出会いから結婚までの詳細を聞く機会はなかなかないので、勉強だと思って聞いている」と説明。今年12月で結婚10周年を迎える柿谷さんは「妻が結婚前、自分がやってきたことを捨ててもサポートしたいと言ってくれた。その姿を見て、この人を守りたいと思えた」と笑顔で話した。

植草さんは「結婚は点じゃない。何十年も続くものなので、かっこいいとか背が高いよりも、一緒だと落ち着くとか居心地がいいというのが大切」と指摘。出席した小池百合子都知事は「多くの交流が生まれ、心が結ばれ、東京中に笑顔があふれるような一日にしたい」と語った。

同イベントではこのほか、ボイストレーナーによる「声と話し方診断」や模擬結婚相談なども行われた。