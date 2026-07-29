10代の野球人口、今後20年で半減 　笹川スポーツ財団調査

甲子園球場

８月５日に始まる夏の全国高校野球選手権大会（甲子園）の出場校が出そろった。熱戦に期待が高まる。また、プロ野球は、2025年レギュラーシーズンの総観客動員数が過去最多となる2704万人を記録。国民の野球に対する関心はますます高まっている。その一方で、少年野球人口の減少に歯止めがかからない。

笹川スポーツ財団（ＳＳＦ）が公表した調査によると、10代で年に１回以上野球をする人の推計人口は約20年間でほぼ半減し、特に男子の実施率は01年の調査開始以来で最低を記録した。

ＳＳＦは２年に一度、子供のスポーツ実施に関する調査をしている。このほど公表された「子ども・青少年のスポーツライフ・データ２０２５」によると、25年に10～19歳で年１回以上野球をした人の割合は12.４％。01年の20・５％から８.１ポイント低下した。実施人口は推計で282万人から133万人まで減った。

男女別で見ると、男子の落ち込みが顕著だ。男子の実施率は37.７％から20.６％へと17・１ポイント減少し、約20年間でほぼ半減した。23年調査からも５.８ポイント下がり、01年以来、最も低い水準となった。一方、女子は２.４％から３.９％に増加している。

年代別では、小学生年代（10、11歳）が16.１％で最も高く、中学生年代（12～14歳）14.２％、高校生年代（15～17歳）10.４％、大学生年代（18、19歳）６.１％と、年代が上がるにつれて実施率は低下していることが分かった。

継続的に野球をしている人も減少している。週１回以上プレーする10代の割合は09年の11.８％をピークに、25年は６.１％に半減した。

少子化・娯楽変化・酷暑が要因

ＳＳＦは、「少子化の進行に加え、スマートフォン・ゲームなど屋内での娯楽の普及や、公園でのボール遊びの規制といった環境の変化により、年に数回程度レクリエーションや遊びで野球に親しむ層の減少につながっている」と推察している。また、ＳＳＦが行った別の調査では、暑さと運動の相関関係も指摘されており、酷暑が野球をする妨げとなっている可能性もある。